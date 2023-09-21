اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 سبتمبر 2023 02:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يطلع على مستجدات العمل بوزارة العدل ويوجه بتطوير منظومة التقاضى

الخميس، 21 سبتمبر 2023 01:27 م
الرئيس السيسى يطلع على مستجدات العمل بوزارة العدل ويوجه بتطوير منظومة التقاضى اجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصةً ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
 
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
 
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  بأن الرئيس اطلع على مستجدات العمل في وزارة العدل، خاصةً ما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، بما في ذلك من خلال التحديث التقني، إلى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية، فضلاً عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

السيسي

الرئيس السيسي

وزارة العدل

القضاء

التقاضي

المحاكم المصرية

عاجل



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يبحث مع الشيخ محمد بن زايد مختلف القضايا الإقليمية والدولية.. فيديو

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:24 م

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يؤكدان اعتزازهما بالعلاقات الأخوية بين مصر والإمارات.. الزعيمان يبحثان التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة.. والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة "كوب27"

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 08:59 م

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يؤكدان اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 08:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة