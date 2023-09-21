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الدروس والموضوعات بمنهج الفيزياء للمرحلة الثانوية بالعام الدراسى الجديد

الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:07 م
الدروس والموضوعات بمنهج الفيزياء للمرحلة الثانوية بالعام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدروس والموضوعات الخاصة بمنهج الفيزياء للمرحلة الثانوية للفصل الدراسي الأول من الصف الأول الثانوي للثالث الثانوي، خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، حيث أكدت الوزارة أن خطة توزيع منهج الفيزياء للمرحلة الثانوية تبدأ من يوم 30 سبتمبر أول يوم دراسة، ويستمر حتي يوم نهاية ديسمبر، وتخصيص شهر يناير للمراجعة قبل امتحانات نصف العام الدراسي، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2023/2024، يوم 27 يناير ويستمر حتي يوم 8 فبراير 2024.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .
 
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