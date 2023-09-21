الخارجية الروسية: لافروف يناقش اتفاق الحبوب مع جوتيريش

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينينمن، اليوم /الخميس/ أنه من المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف تنفيذ اتفاقيات إسطنبول المتعلقة بتصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية خلال اجتماع يعقد اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال الدبلوماسى الروسى -فى تصريح لوكالة (تاس)- "اليوم سيكون هناك اجتماع بين وزير الخارجية الروسى والأمين العام للأمم المتحدة، حيث سيتم أيضا التطرق إلى مسألة [تنفيذ اتفاقيات اسطنبول]".



وعندما طُلب من فيرشينينمن توضيح ما إذا كان نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان قد طرحا أى مقترحات جديدة لضمان تصدير الأغذية والأسمدة الروسية، أشار فيرشينين إلى أن "هذه القضايا تجرى مناقشتها فى الوقت الحالي. وموقفنا بشأن هذه المسألة معروف".