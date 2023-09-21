الخارجية الأمريكية: إطلاق شراكة جديدة بين أمريكا والهند والإمارات وإسرائيل

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أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والهند إسرائيل، اليوم /الخميس/، شراكة جديدة للمؤسسات الخاصة تحت مسمى "I2U2".

وجاء على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية أن وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة خوسيه دبليو فرنانديز وقع اليوم مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الأمريكى الإماراتي، ومجلس الأعمال الإماراتى الهندي، ومجلس الأعمال الإماراتى الإسرائيلى لإنشاء شراكة "I2U2" للمؤسسات الخاصة.



وستعمل هذه الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص على زيادة الوعى بمبادرة "I2U2" فى مجتمعات الأعمال ودعم المشاريع والجهود الأخرى التى تعزز أهداف المبادرة.



وحضر حفل التوقيع وزير الخارجية الهندى دامو رافي، ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية رونين ليفي، ووزير الخارجية الإماراتى أحمد على الصايغ، وذلك فى إطار اجتماع "I2U2" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.