وأوضح الجيش اللبناني، في بيان اليوم الخميس، أن دورية من الجيش أحبطت أمس محاولة تهريب بضائع من لبنان إلى سوريا عبر الحدود الشمالية.

وأضاف أن عناصر الدورية تعرضت لإطلاق نار من قبل المهربين وردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابة أحد المهربين وتم نقله إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة.

وأشار الجيش اللبناني إلى أن البضائع المضبوطة سلمت إلى المراجع المختصة وتم مباشرة التحقيق.