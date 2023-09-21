"التوعية الأسرية لتحقيق التنمية المستدامة".. محاضرة ضمن مبادرة أنت الحياة بالقنطرة غرب

الإسماعيلية - صبرى غانم

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة"، التى تنظمها موسسة حياة كريمة بمركز التنمية الشبابية بالقنطرة غرب، ومدرسة يسري الشعراوي الثانوية للبنات، بهدف تنمية المجتمع وتوفير حياة آمنة للمواطن المصري.

بدأت الفعاليات من داخل مدرسة يسري الشعراوي الثانوية للبنات بمحاضرة بعنوان "الحفاظ علي القيم الأسرية في البيت المصري برؤية التنمية المستدامة" تحدثت خلالها الدكتورة ماجدة عطا، عن دور الأسرة في وضع منهج حياتي لتعريف الأبناء بالقيم المجتمعية السائدة، وبما يتناسب مع المستوى الثقافي والاجتماعي والوظيفي، الأمر الذي يسهم في بناء أسرة متوافقة ومتماسكة اجتماعيا، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

كما استمرت الورش الفنية المقامة للأطفال، ومنها ورشة تصميم لوحات عن منطقة الأهرامات بمناسبة اليوم العالمي للسياحة تدريب سماح علي، تلاها فقرة رسم على الوجه.

وضمن الأنشطة المقدمة عرض مسرح عرائس، تناول فكرة الآثار السلبية على الطفل نتيجة الإفراط في استخدام الموبايل، هذا إلى جانب إلى فقرة اكتشاف مواهب من أطفال قرى مركز القنطرة غرب للفنان محمود نوح.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات مبادرة "أنت الحياة" والتى اطلقتها مؤسسة "حياة كريمة " غدا الجمعة .

واطلقت مؤسسة حياة كريمة، في محافظة الإسماعيلية الأحد الماضى فعاليات مبادرة ( أنتَ الحياة ) والتى تستهدف عددا من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب وذلك بمشاركة أكثر من 12 جهة. وتهدف مبادرة "أنتَ الحياة" إلى تقديم كافة الخدمات للآلاف من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب،وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي يحتاجها المواطنين والتي من أبرزها الخدمات الطبية والعلاجية ومن خلال القوافل الطبية. كما تضمن فعاليات المبادرة استقبال حالات الغارمين، وعقد ندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي، وعقد امتحانات لمحو الأمية، وملتقى توظيفى، وورش لتعليم الحرف اليدوية بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتنوعة، ومعرض للكتاب، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، وغيرها من الخدمات والفاعليات المجانية التي تقام على هامش المبادرة. وتقام فعاليات مبادرة أنتَ الحياة يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الثالثة عصرا في الفترة من الأحد الماضى حتى غدا الجمعة.

وتأتي المبادرة تحت إشراف العقيد ممدوح فوزي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، والدكتور محمد جمال منسق المحافظة، وتنفيذ رفعت عامر مسؤول متطوعي القنطرة غرب.