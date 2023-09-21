التموين تفحص اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام المحلى

كتب مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس عروض الشركات التى ستتقدم للممارسة التى سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 7 لسنة 2024/2023، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشمل 1000 طن زيت صويا و 500 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 ديسمبر 2022 ، حيث يتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر سبتمبر ، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

على جانب أخر حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل الرئيسي بمحافظة الجيزة بجانب توفير كل المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والأحذية والملابس، حيث يتم طرح ويتم طرح المكرونة 400جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتي 400جم بـ8 جنيهات وسكر معبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها وأرز مستورد بـ20 جنيها وزيت الخليط 800 مل بـ40 جنيها وأرز محلى 1 كجم بـ22 وشاي 250جم بـ44 جنيها ودقيق 1 كجم بـ18 جنيها وسمنة 650 جم بـ42 جنيها وسمنة 700جم بـ48 جنيها وسمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه .