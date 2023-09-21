التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج‎

سوهاج - محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بدفن جثة عامل يبلغ من العمر 22 سنة لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، وذلك عقب انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى دار السلام المركزى.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة عامل غرقا بنهر النيل أثناء قيامه بالإستحمام بنهر النيل دائرة مركز دار السلام، وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص عقب الانتقال والمعاينة تبين غرق شخص بنهر النيل دائرة مركز دار السلام، حيث تبين غرق "زايد ا ع م ح 22 سنة" عامل ومقيم دائرة المركز، وتم انتشال الجثة، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى.

وبسؤال شقيقه "شعبان ا ع م 33 سنة" عامل ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقاً ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة وصرحت بدفن الجثة.