البيت الأبيض: بايدن يعتزم لقاء نظيره الأوكراني اليوم

وكالات

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم عقد لقاء خاص مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الخميس، للاستماع إلى تقييمه للوضع على خطوط التماس.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية: "يريد الرئيس جو بايدن، في اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الخميس الـ21 من سبتمبر الجاري، الاستماع إلى تقييمه للوضع في منطقة الصراع".