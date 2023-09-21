اليوم السابع
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البيت الأبيض: بايدن يعتزم لقاء نظيره الأوكراني اليوم

الخميس، 21 سبتمبر 2023 01:12 ص
البيت الأبيض: بايدن يعتزم لقاء نظيره الأوكراني اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن
وكالات

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أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم عقد لقاء خاص مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الخميس، للاستماع إلى تقييمه للوضع على خطوط التماس.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية: "يريد الرئيس جو بايدن، في اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الخميس الـ21 من سبتمبر الجاري، الاستماع إلى تقييمه للوضع في منطقة الصراع".

وأضاف أن بايدن يسعى خلال هذا الاجتماع أن يتلقى تقييما للوضع في ساحة المعركة مباشرة من القائد الأعلى لأوكرانيا".

 

 


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