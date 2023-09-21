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البورصة تقرر يوم الخميس المقبل إجازة بمناسبة المولد النبوى

الخميس، 21 سبتمبر 2023 09:34 ص
البورصة تقرر يوم الخميس المقبل إجازة بمناسبة المولد النبوى البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 أجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة المولد النبوى الشريف ، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.
 
 
 

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المولد النبوي الشريف

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