البورصة تقرر يوم الخميس المقبل إجازة بمناسبة المولد النبوى

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 أجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة المولد النبوى الشريف ، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.
البورصة تقرر يوم الخميس المقبل إجازة بمناسبة المولد النبوىالخميس، 21 سبتمبر 2023 09:34 ص
البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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