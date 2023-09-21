اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البنك المركزى السويسرى يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة

الخميس، 21 سبتمبر 2023 02:14 م
البنك المركزى السويسرى يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة البنك المركزى السويرى
وكالات

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قرر البنك المركزي السويسري اليوم الخميس، الإبقاء على معدل الفائدة عند المستوى الحالي البالغ 1.75% دون تغيير للمرة الأولى منذ أن بدأ الوطني السويسري في دورة التشديد النقدي منذ يونيو 2022، كما جاء القرار مخالفا لتوقعات الأسواق، والتي أشارت لرفع الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

كما أكدت لجنة السياسة النقدية أن التشديد الكبير للسياسة النقدية بالاجتماعات الأخيرة يعمل على مواجهة الضغوط التضخمية المتبقية.

وأضافت انه لا يمكن استبعاد المزيد من التشديد في المستقبل كما سيقوم مراقبة تطورات التضخم في الأشهر المقبلة.

 

 


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اسعار الفائدة

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