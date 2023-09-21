البريد المصرى يشارك فى منتدى "SAP Signavio" لكبار المسئولين التنفيذيين لتحول الأعمال

كتبت هبة السيد

يشارك البريد المصري منتدى "SAP Signavio" لكبار المسئولين التنفيذيين لتحول الأعمال؛ وذلك يومي 21 و 22 سبتمبر الجاري بمدينة كومو بإيطاليا؛ بهدف الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه شركة ساب في مجال التحول الرقمي للأعمال، بمشاركة كبار المسئولين المهتمين بالتحول الرقمي في مجال الأعمال من مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا لتبادل الآراء والأفكار واستعراض قصص النجاح.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن مشاركة الهيئة في منتدى "Signavio SAP" لكبار المسئولين التنفيذيين لتحول الأعمال، يأتي في إطار اهتمام الهيئة بالاطلاع على كل جديد في مجال تطوير الأعمال؛ حيث تقدم شركة ساب خلال المنتدى أحدث ما توصلت إليه الشركة في مجال التحول الرقمي للأعمال ودور الذكاء الاصطناعي في زيادة حجم الأعمال لدى الهيئات والشركات العاملة في كافة المجالات وذلك من خلال زيادة الإيرادات والمدفوعات وتقليل الزمن اللازم لأداء الأعمال؛ إلى جانب استعراض أحدث ما توصلت إليه شركة ساب في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة كنتيجة مباشرة لتنفيذ التحول الرقمي والفرص التي يتيحها للعاملين والمؤسسات والشركات في ظل التغيرات والتحولات الكبيرة التي يشهدها العالم حاليا والتي تتطلب الاستعداد الجيد للمستقبل وتحدياته اعتمادا على الابتكار والتحول الرقمي".

وقد قدم الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛ عرضًا وافيًا عن خطة البريد المصري في التحول الرقمي والشمول المالي خلال الفترة المقبلة، ومنها ضمان تأمين قواعد بيانات العملاء بشكل كامل، والتوسع في مجال التجارة الإلكترونية، والبريد الإلكتروني المسجل، ونشر ثقافة التحول الرقمي والشمول المالي بين عملاء البريد المصري، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريب لصالح البلدان الإفريقية بالمركز الإقليمي للتدريب البريدي التابع للبريد المصري والمعتمد من الاتحاد البريدي العالمي.

وعلى هامش مشاركة الهيئة القومية للبريد في منتدى "SAP Signavio" لكبار المسئولين التنفيذيين لتحول الأعمال، عقد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئةالقومية للبريد، اجتماعًا موسعًا مع مانوس رابتوبولوس، الرئيس الإقليمي، لشركة ساب الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب أوروبا، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة؛ بحضور إيهاب أبوبكر، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، وعمرو عصمت، الرئيس التنفيذي لشركة "WAVZ" الذراع التكنولوجي للبريد المصري، وعبدالنبي حمدي، مساعد رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، ومن جانب شركة "SAP Signavio" السيدة سبير كولين، رئيس المبيعات العالمية، و محمد سامي المدير العام للشركة بمصر، ومحمد الجندي، مدير مبيعات الشرق الأوسط وإفريقيا وكريم صبري، رئيس القطاع الحكومي للشركة بمصر.

ومن جانبه أوضح مانوس رابتوبولوس، الرئيس الإقليمي لشركة ساب الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب أوروبا أن البريد المصري يعد أحد أهم العملاء لشركة "Signavio SAP"؛ مشيدًا بمستوى التعاون المشترك بين البريد المصري، وشركة ساب في ظل اعتماد البريد المصري على عدد كبير من النظم والحلول التي توفرها شركة ساب بالسوق المصري في إطار خطة التحول الرقمي الشاملة التي ينفذها البريد المصري حاليًا لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لعملائه اعتمادًا على أحدث النظم والحلول التكنولوجية؛ معربًا عن تطلع الشركة لزيادة سبل التعاون مع البريد المصري في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي والذي سيتضمن توفير كافة النظم والحلول التكنولوجية اللازمة للبريد المصري إلى جانب تنفيذ برامج تدريب للعاملين لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال.