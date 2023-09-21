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البرهان يطالب الأمم المتحدة بإدراج "الدعم السريع" ضمن التنظيمات الإرهابية

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:18 م
البرهان يطالب الأمم المتحدة بإدراج "الدعم السريع" ضمن التنظيمات الإرهابية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن ميليشيا الدعم السريع قامت بالعديد من الأعمال العدائية ضد الجيش والشعب السوداني.

 

وطالب رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، خلال كلمته بالجلسة العامة للأمم المتحدة، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية، الأمم المتحدة بإدراج ميليشيا الدعم السريع ضمن التنظيمات الإرهابية.

 

وتابع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان: "ميليشيا الدعم السريع نهبت ممتلكات الشعب ونفذت مجازر في عدة مناطق وبالأخص في دارفور".

 

 

 


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