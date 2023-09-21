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البرهان: نعمل على وقف الحرب عبر العديد من المبادرات وتنفيذ مرحلة انتقالية قصيرة

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:25 م
البرهان: نعمل على وقف الحرب عبر العديد من المبادرات وتنفيذ مرحلة انتقالية قصيرة رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن بلاده سنواصل العمل على وقف الحرب عبر العديد من المبادرات.

 

وأضاف رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، خلال كلمته بالجلسة العامة للأمم المتحدة، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "نقدر جهود الأمم المتحدة والدول الشقيقة التي بادرت بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني".

 

وتابع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان: "نعمل على تنفيذ مرحلة انتقالية قصيرة يتم خلالها إدارة الدولة عبر حكومة مدنية، ونناشد المانحين ووكالات الإغاثة بالاستمرار في دعم الشعب السوداني".

 


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