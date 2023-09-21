البدء فى إنشاء مستشفى الفرافرة بالوادى الجديد بتكلفة 600 مليون جنيه

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، لقاءََ جماهيريًا مع أهالي قرى الكفاح بمركز الفرافرة؛ بحضور نبيل حنفي رئيس المركز والقيادات التنفيذية. حيثُ استعرض موقف مشروعات حياة كريمة المنفذة بالمركز.

وناقش المحافظ مطالب المواطنين ، مؤكداً على البدء في إنشاء مستشفى الفرافرة الجديد بتكلفة تبلغ حوالي 600 مليون جنيه ، ووجه بسرعة تسليم تقسيمات أراضي البناء بعد توصيل المرافق وتشكيل لجنة لبحث استهلاك البئر من السولار شهريًا؛ للتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير الكميات المطلوبة.

كما وافق المحافظ على تقنين وضع الأهالي الذين يمتلكون أراضي مباني متاخمة للحيز العمراني والتنسيق بين المركز والتأمينات الاجتماعية لتحصيل قيمة تأمين السيارات عن طريق السداد الفوري واستبعاد غير الجادين من مبادرة الظهير الزراعي بقرى أبو هريرة، ومنح بئر سطحي للجادين بحسب العدد.