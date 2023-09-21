اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

البدء فى إنشاء مستشفى الفرافرة بالوادى الجديد بتكلفة 600 مليون جنيه

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:05 ص
البدء فى إنشاء مستشفى الفرافرة بالوادى الجديد بتكلفة 600 مليون جنيه جانب من اللقاء
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءََ جماهيريًا مع أهالي قرى الكفاح بمركز الفرافرة؛ بحضور  نبيل حنفي رئيس المركز والقيادات التنفيذية. حيثُ استعرض موقف مشروعات حياة كريمة المنفذة بالمركز.
 
وناقش المحافظ مطالب المواطنين ، مؤكداً على البدء في إنشاء مستشفى الفرافرة الجديد بتكلفة تبلغ حوالي 600 مليون جنيه ، ووجه بسرعة تسليم تقسيمات أراضي البناء بعد توصيل المرافق وتشكيل لجنة لبحث استهلاك البئر من السولار شهريًا؛ للتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير الكميات المطلوبة.
 
كما وافق المحافظ على تقنين وضع الأهالي الذين يمتلكون أراضي مباني متاخمة للحيز العمراني والتنسيق بين المركز والتأمينات الاجتماعية لتحصيل قيمة تأمين السيارات عن طريق السداد الفوري واستبعاد غير الجادين من مبادرة الظهير الزراعي بقرى أبو هريرة، ومنح بئر سطحي للجادين بحسب العدد.
 
 
 


 

 


الوادي الجديد

الفرافرة

قريه ابو هريرة بالفرافرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة