اقتراح أوروبا بتمديد ترخيص الجليفوسات مبيد الأعشاب المسمم يثير الجدل

فاطمة شوقى

اقترحت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجديد ترخيص مبيد الأعشاب "الجليفوسات" في الكتلة لمدة 10 سنوات، في أعقاب تقرير الهيئة التنظيمية الذي يقدر أن مستوى المخاطر لا يبرر حظر مبيد الأعشاب المثير للجدل.

وأشارت مجلة "سيمانا" الإسبانية إلى أن الترخيص الحالي للجليفوسات في الاتحاد الأوروبي، والذي تم تجديده في عام 2017 لمدة خمس سنوات، انتهى في 15 ديسمبر 2022، ولكن تم تمديده لمدة عام واحد، وبعد ذلك نشرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) تقريرها في يوليو ، وأشارت إلى أنها لم تحدد أي "مجالات حرجة مثيرة للقلق" في البشر أو الحيوانات أو البيئة، ومع ذلك، يجب أن يكون استخدام مبيدات الأعشاب مصحوبًا بـ "تدابير تخفيف المخاطر" المتعلقة بالمناطق المحيطة حيث تم تطبيق الجليفوسات.

وعلى وجه الخصوص، توصي بإنشاء "شرائط حماية" من 5 إلى 10 أمتار في هذه المناطق واستخدام المعدات لتقليل "انجراف الرش" بشكل كبير. وفي انتظار التقييم العلمي، يجب أن تكون مصحوبة بـ "تدابير تخفف المخاطر" حول المناطق التي تم رشها، مع "اهتمام خاص" بالتأثيرات غير المباشرة على البيئة.

ولاحظت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية أيضًا وجود "خطر كبير على المدى الطويل على الثدييات" بالنسبة لنصف الاستخدامات المقترحة للجليفوسات واعترفت بأن نقص البيانات يحول دون إجراء أي تحليل نهائي.

ويطلب اقتراح المفوضية أيضًا من دول الكتلة الاهتمام بالتأثير على الثدييات الصغيرة، والنظر، "إذا لزم الأمر"، في اتخاذ تدابير التخفيف أو التقييد.

ولقى اقتراح اللجنة انتقادات لاذعة، حيث قالت باسكال كانفين، المشرعة الفرنسية لمنطقة اليورو، من المجموعة الوسطية "تجديد أوروبا"، أن هذا اقتراح غير مقبول، وأعرب البرلمان الأوروبي عن أسفه لعدم وجود "قيود جدية على استخدام" الجليفوسات، وبالتالي فإن المقترحات "لا تتفق مع استنتاجات الهيئة العامة للرقابة المالية".

ومن جانبه، قال عضو البرلمان الأوروبي بينوا بيتو، من مجموعة الخضر، إن اقتراح المفوضية "غير مسؤول"، و"من خلال تدمير التنوع البيولوجي، يعرض الجليفوسات أمننا الغذائي على المدى الطويل للخطر، وأضاف: "هذا الاقتراح غير مسؤول".

كان الجليفوسات، الذي يشكل المادة الفعالة في العديد من مبيدات الأعشاب شائعة الاستخدام، موضع جدل حاد في السنوات الأخيرة بسبب تأثيره على صحة الإنسان والبيئة، وقد تأجج هذا الجدل في عام 2015، عندما صنفته الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، وهي كيان تابع لمنظمة الصحة العالمية، على أنه "من المحتمل أن يكون مسرطناً" للبشر، وأثار قرار الوكالة الدولية لبحوث السرطان سلسلة من المناقشات والمخاوف بشأن سلامة الجليفوسات في جميع أنحاء العالم.