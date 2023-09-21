افتتاح فعالية "أفريقيا: الأرض والشعوب" بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

افتتحت مكتبة الإسكندرية فعالية "أفريقيا: الأرض والشعوب" التي تنظمها خلال قطاع المكتبات بالتعاون مع نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي.

وقالت دينا يوسف؛ رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية: "يسعدني ويشرفني أن التقي هنا في افتتاح فعالية أفريقيا الأرض والشعوب، والتي نظمتها مكتبة الإسكندرية من خلال الزملاء بقطاع المكتبات من مكتبة الخرائط وخدمات المكتبة لأفريقيا وذلك ضمن اتجاه المكتبة في مواكبة الاتجاهات العامة للدولة في توثيق أواصل الترابط الإقليمي سواء العربي أو الأفريقي".

ولفتت إلى أن الفعالية تتضمن معرضًا للصور يقدمها مجموعة متميزة من المصورين الذين يشاركون أعمالهم من خلال صورهم المعروضة والتي توضح انطباعاتهم حول الطبيعة والمكان وتفاعل الإنسان مع البيئة، كذلك عادات وتقاليد الشعوب والقبائل الأفريقية المختلفة.

وقال علاء الباشا؛ وكيل الاتحاد العالمي لفن الفوتوغرافية أردنا أن يجمع المعرض بين التوثيق والرؤيا الفنية لذلك وقع الاختيار على "الأرض والشعوب" وذلك لفكرة الوحدة التي تجمع بيننا في 54 دولة على أرض قارة إفريقيا"، مشيرًا أن هناك أكثر من 100 محور في فن التصوير الفوتوغرافي بالمعرض بمشاركة أكثر من 65 فنانًا مشاركين في هذا الحدث.

وقالت الدكتورة أماني الشريف؛ نائب رئيس جامعة عموم أفريقيا ونائب المدير الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال أفريقيا، إن الثقافة والتعليم وجهان لعملة واحدة فنجد دائمًا الثقافة تتأثر بالتعليم وقد ظهر ذلك على مر العصور.

كما أضافت أن أفريقيا تحكم العالم الآن من خلال المهاجرين فنجد عدد كبير من الشركات الدولية التي يرأسها أفارقة والذين أدرجوا تحت مظلة خطة الاتحاد الأفريقي للتنمية.

وقال الدكتور جمال عطية، أستاذ الجغرافيا ورئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية السابق كلية الدراسات الإفريقية العليا – جامعة القاهرة، أن الأخدود الإفريقي العظيم هو أكبر ملمح جيولوجيًا في قارة إفريقيا والذي بسببه جعل جزء كبير من المياه تذهب ناحية النيل الأزرق كما يمكن استغلاله أيضًا في توليد الطاقة الحرارية الأرضية، مشيرًا أن هناك في افريقيا شلالات والتي من الممكن أن تستغل في توليد الطاقة الكهرومائية.

وتحدثت الأستاذة مها عباس، رئيس وحدة خدمات إفريقيا بمكتبة الإسكندرية، عن دور مكتبة الإسكندرية في خدمة إفريقيا وتحديدًا في دعم حركة البحث العلمي على مستوى قارة إفريقيا، لافتة إلى أنه استكمالاً لدور المكتبة في دعم خطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع إفريقيا على قائمة اولوياتها حرصت على ان تكون أول مكتبة تهتم بالبحث العلمي وبجمهور الباحثين والمكتبيين على مستوى القارة وذلك من خلال إنشاء وحدة خدمات المكتبة لأفريقيا.

وقال حسام دياب، مدير تحرير ورئيس قطاع التصوير والملتيميديا بمجموعة أونا للإعلام - ومُحاضر في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية، أن والده كان المصور حسن دياب المصور الخاص بالرئيس جمال عبد الناصر وكان دائم السفر معه ولذلك فقد رأى إفريقيا بعدسة والده رحمة الله عليه فقد والعادات والتقاليد من خلال عدسته مما جعله يحبها قبل أن يذهب اليها.

وشهدت الفعالية افتتاح معرضًا للصور الفوتوغرافية بقاعة المعارض الشرقية بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية والذي يستمر حتى يوم 28 سبتمبر، بالإضافة إلى معرضًا مصاحبًا للكتب والخرائط والأطالس ضمن مقتنيات مكتبة الإسكندرية والتي تتناول طبيعة الحياة في إفريقيا وثقافتها.