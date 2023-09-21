اعترافات طالبين متهمين بتقييد آخر فى عمود: "كنا بنهزر معاه"

كتب سليم على

اعترف طالبين متهمين ب تقييد وربط زميلهما فى عامود وتصويره فيديو أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أنهما كانا يمزحا معه وهو كان يعلم ذلك ولم يعترض، ونشرا الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" بهدف تحقيق مشاهدات وتحقيق أرباح.

وأضاف المتهمين أنه بعد انتشار الفيديو وتحقيق مشاهدات عالية، هاتفهم صديقهما المجنى عليه وطالب بسرعة حذف الفيديو، خاصة بعد أن شاهدت عائلته الفيديو وأبدوا زعلهم منه لما ظهر فيه من إسفاف على المجنى عليه، ولكنهما رفضا حذفه بعد أن حقق مشاهدات كبيرة، فقرر المجنى عليه تحرير بلاغا ضدهما وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس طالبين فى وقت سابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتقيد طالب بأحد أعمدة الإنارة في منطقة الوايلى وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك".

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى، بسرعة التحريات حول الواقعة، وتفريغ الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة وإعداد تقرير به لاستكمال التحقيقات.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات وبصحبتها نجلها "طالب" - مقيمان بدائرة القسم) ، بتضررها من طالبين، لقيامهما بتقييد نجلها بأحد أعمدة الإنارة بدائرة القسم وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.