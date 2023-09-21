اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضراوات والفواكة
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ 25 جنيها 

-البطاطس بـ 14.5 جنيه

‏-البصل الأبيض  بـ 28 جنيها

-البصل الأحمر بـ 28 

-الكوسة بـ 19جنيها  

-الجزر بـ 32 جنيها .

-الخيار بـ 16 جنيها 

الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

-الباذنجان العروس  بـ 13.5 جنيه.

-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها .

-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها

 بامية 50 جنيها

‏-الليمون بـ 28.5 جنيه .

 جوافه بـ 27جنيها

‏‏‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

-الموز البلدى بـ15 جنيها.


أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



الموضوعات المتعلقة

أسعار الخضراوات اليوم .. الطماطم 10 جنيهات والبطاطس 12 جنيها

الخميس، 21 سبتمبر 2023 08:00 ص

شعبة الخضراوات: حظر تصدير البصل يوقف الارتفاع المستمر فى الأسعار

الخميس، 21 سبتمبر 2023 02:00 ص

شعبة الخضراوات لتليفزيون اليوم السابع: وقف تصدير البصل يؤدى لخفض الأسعار

الخميس، 21 سبتمبر 2023 01:00 ص

شكرى يستعرض جهود مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة خاصة الهيدروجين الأخضر

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 08:32 م

محافظ الغربية يترأس لجنة تقييم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 06:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة