إطلاق أسبوع نيويورك للمناخ تحت شعار "نحن نستطيع.. نحن سنفعل"

كتبت منال العيسوى

تستضيف الولايات المتحدة الامريكية فعاليات الدورة الـ15 من أسبوع نيويورك للمناخ، تحت شعار "نحن نستطيع.. نحن سنفعل"، حتى يوم 24 سبتمبر الجارى، وهو مؤتمر ينعقد سنوياً بالشراكة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتباره منصة دولية لإعادة التأكيد على الأهداف المناخية، وكذلك من أجل تجديد الدعوة إلى زيادة الالتزامات، تلك التي تعهدت بها الحكومات والشركات والمنظمات المختلفة، لدفع جهود العمل المناخي على الصعيد العالمي.

يعقد خلال فعاليات أسبوع المناخ عدد من المناقشات، منها مناقشة مبادرة الأمن الغذائي التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ، بحضور وزيرات البيئة المصرية والإماراتية مريم المهيري، لبحث آليات تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتنفيذ المبادرة، حيث تم اطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) ، والتى تعمل كمسرّع لتحويل النظم الغذائية والزراعية إلى نظم مستدامة يستفيد منها الأشخاص والمناخ والبيئة.

من المقرر أن تعقد جلسة الخاصة برئيس مؤتمر المناخ القادم COP28 للتنسيق بين المجموعات الوزارية المشكلة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بهدف تيسير المفاوضات في بعض من القضايا الملحة، بهدف توفير المشاركة السياسية المبكرة في جدول أعمال المفاوضات لـ COP28، والتي ستعزز التوصل إلى نتائج قوية في مؤتمر الأطراف المقبل، حيث ستشارك وزيرة البيئة المصرية بصفتها الرئيس المشارك مع وزير البيئة الكندي في قيادة مجموعة مفاوضات تمويل المناخ وتسيير آليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28.

يتم انعقادعدد من المشاورات الوزارية بشأن التمويل وترتيبات الاستجابة للخسائر والأضرار، للبناء على اهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، وهي اعلان صندوق الخسائر والأضرار، ، ويترأس هذا الاجتماع، وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.