وأضافت الإدارة - في بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن أفراد الخدمة الفعلية البالغ عددهم 800 فرد سيركزون على "الخدمات اللوجستية والمهام الأخرى على الحدود للسماح لمزيد من عملاء وضباط الجمارك وحماية الحدود بالعودة إلى مهمتهم ومسؤولياتهم الأساسية " .

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية بالفعل 2500 فرد من الحرس الوطني بالولاية لمساعدة وزارة الأمن الداخلي على الحدود الجنوبية .. ويتم نشر 24 ألفًا إضافيًا من عملاء وضباط الجمارك وحماية الحدود على الحدود، إلى جانب 2600 ضابط غير رسمي، وفقًا للبيت الأبيض.

ويأتي هذا الإعلان وسط سلسلة من الخطوات الجديدة التي أطلقتها الإدارة الأمريكية للمساعدة في الحد من زيادة الهجرة على الحدود الجنوبية في يوليو ومن المحتمل أغسطس.

