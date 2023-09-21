أنت شمس أنت قمر.. 250 طفلا يحيون ذكرى المولد النبوى الشريف ببنى سويف.. صور

وشارك 250 طفل من أبناء القرية فى الاحتفالية من المترددين على البرنامج الصيفى الذى ينظمة المسجد ضمن البرنامج الذى تنظمه وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

وظهر الأطفال المشاركين فى الاحتفالية بالملابس الموحدة حيث ارتدى الأطفال الجلباب الأبيض ، فيما ارتدت الفتيات الملابس ذات اللون الأبيض والطرح الخضراء والحمراء.

وقال الشيخ محمد يحى محمد إمام وخطيب ومسجد عبد الرحمن بن عوف بقرية الوكيلية غرب التابع لإدارة أوقاف الفشن التابعة لمديرية أوقاف بنى سويف أنه تم تنظيم احتفالية أبناء مسجد عبد الرحمن بن عوف بالوكلية غرب بمولد الرسول صلي الله عليه وسلم .

وأضاف الشيخ محمد يحى أن الاحتفالية شهدت حضور مشرف ومبهر لأهل القرية لمشاركة أبنائهم فرحتهم وبهجتهم بالاحتفال بمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ،مشيرا إلى أن الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة حداد على شهداء إعصار ليبيا وزلزال المغرب، واستأنف الحفل بأيات قرآنيه ومدائح نبويه فى مدح خير البريه سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم .

وقال الشيخ محمد يحى أن الاحتفالية شارك فيها 250 طفل من أبناء القرية الذين حرصوا على الحضور والمشاركة فى هذة الاحتفالية التى تم تنظيمها داخل المسجد ، مشيراً إلى أنه حضر الحفل الشيخ خلف احمد حسين ، و الشيخ ياسر ربيع على، و الشيخ زين محمد على .

وقال الشيخ محمد يحى محمد إمام وخطيب مسجد عبدالرحمن بن عوف بقرية الوكيلية،وان المسجد ينظم العديد من الفعاليات ضمن أنشطة البرنامج التثقيفى للطفل والذى تنظمة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم تنظيم احتفالية الشهر الماضى ، تم خلالها تكريم المتميزين من حفظه كتاب الله تعالي والمشاركين فى انشطه البرنامج التثقيفي للطفل والذي تتبناه وترعاه وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطي المستنير بين طلاب المراحل الدراسية والعمرية المختلفه.