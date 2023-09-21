أمن القليوبية يكثف جهوده لإعادة فتاة بعد تغيبها عن أسرتها بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة منذ 3 أيام حيث خرجت الفتاة للدرس ولم تعود حتى اليوم، بدائرة قسم شرطة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم قليوب، يفيد تلقيه بلاغا من "ع ن"، والد طالبة عمرها 17 سنة طالبة بالصف الثاني الثانوي الصناعي، بقيام نجلته بالخروج من المنزل يوم الإثنين الماضي ذهابا للدرس ولم تعد حتى الآن، ولا يوجد أي مشاكل أو خلافات.

جرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وجاري أعمال فحص كاميرات المراقبة بمكان تغيب الفتاة وتتبع خط سيرها لإمكانية الوصول لها في أسرع وقت ممكن.





