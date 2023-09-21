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«الصحة»: نسبة حدوث سرطان الغدد الليمفاوية 10% من إصابات الأورام

الخميس، 21 سبتمبر 2023 07:00 م
«الصحة»: نسبة حدوث سرطان الغدد الليمفاوية 10% من إصابات الأورام وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أهمية رفع الوعي الصحي بسرطان الغدد الليمفاوية، والتعريف بأعراض المرض، بما ينعكس على اكتشافه مبكرا، وبالتالي تحسين نسب الشفاء.
 
وأضاف أنه يتم استخدام احدث البرتوكولات العلاجية لعلاج مرضى سرطان الغدد الليمفاوية في مصر،مشيرة إلي أنه يتم استخدام أحدث طرق التشخيص واستخدام التكنولوجيا الرقمية في العلاج، والأدوية المستحدثة.
 
ونوهت إلى أهمية رفع الوعي بطرق تعزيز جهاز المناعة، من خلال الحد من التعرض للميكروبات، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وعدم تناولها إلا بعد استشارة الطبيب، مشددا على ضرورة الإسراع في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة عند حدوث تضخم في الغدد الليمفاوية، مع ارتفاع درجة الحرارة، وفقدان الوزن.
 
وقالت وزارة الصحة إن نسبة حدوث سرطان الغدد الليمفاوية، تمثل 10% من إجمالي معدلات الإصابة بالأورام، مشيرة إلى معمل متكامل لتحليل الأنسجة «الباثولوجي» والذي سيساهم في التشخيص الدقيق في أقل فترة ممكنة لتحديد نوع سرطان الغدد الليمفاوية، حيث أن تحديد نوع الورم يمثل أهمية كبيرة في نجاح برامج العلاج.

الصحة

الاورام

الغدد الليمفاوية

الباثولوجى

اليوم السابع بلس



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