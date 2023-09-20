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9 إجراءات مهمة حال فقد البطاقة التموينية.. تعرف عليها

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 06:30 ص
9 إجراءات مهمة حال فقد البطاقة التموينية.. تعرف عليها بطاقة تموينية - أرشيفية
كتب محمد الأحمدى

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يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات المطلوبة في حالة فقد بطاقة التموين والرغبة في استخراج بدل فاقد، الأمر الذى أوضحه الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهو كالآتى:

1- يقوم المواطن فى حالة سرقة البطاقة التموينية أو فقدها بالاتصال الفورى بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفورى لها.

2- يقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة بتسجيل طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات، مكالمات خدمة العملاء مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة  .

3- تقوم الشركة المنفذة بوقف عمل البطاقة ويتم إبلاغ المواطن بأنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة ثلاث أيام عمل رسمية.

4- يقوم المواطن بتحرير طلب رسمى فى مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا، ولكن فى حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاث أيام تتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيا.

5- وتقوم الشركة المنفذة بتسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة.

6- يقوم مكتب التموين بمراجعة البيانات التى تم تعديلها (محتوى نموذج الخدمة) مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.

7- يقوم مكتب التموين بتسليم المواطن البطاقة الجديدة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذى يحتوى على اسم صاحب البطاقة - الرقم القومي لصاحب البطاقة - عدد المستفيدين - تاريخ الاستلام - اسم البدال.

8- يقوم المواطن باستلام الرقم السرى الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة .

9- يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية من البدال الشهر التالى لإصدار البطاقة.


التموين

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فقدان البطاقة التموينية

اليوم السابع بلس



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