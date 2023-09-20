32 مليار جنيه إجمالى قيمة زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

تحرص الدولة على تحسين مستوى مستوى معيشة أصحاب المعاشات تنفيذًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث وجه الرئيس الحكومة بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بهدف زيادة دخل أصحاب المعاشات، لتصبح المنحة الاستثنائية "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن وبتكلفة سنويه 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات،.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجموعة من التوجيهات والقرارات المهمة خلال كلمته التى ألقاها فى زيارة محافظة بنى سويف أمس الأول السبت، ووجه الحكومة بسرعة التنفيذ الفورى لهذه القرارات.

وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، كالتالي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، بإجمالى "5" ملايين أسرة.

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.