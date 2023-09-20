اليوم السابع
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ضوابط تلقى التبرعات..

20 مليون جنيه الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية بالانتخابات الرئاسية.. إنفوجراف

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 12:56 م
20 مليون جنيه الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية بالانتخابات الرئاسية.. إنفوجراف الانتخابات الرئاسية

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بدأ العد التنازلى لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال الاستعدادات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام الماضية، فقامت الهيئة بإصدار دليل شامل خاص بالعملية الانتخابية.

ومن ضوابط تلقى التبرعات للحملات الانتخابية:
 
الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه
 
الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة 5 ملايين جنيه
 
تبرعات الانتخابات
تبرعات الانتخابات

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• ضوابط تلقى التبرعات
 
1. لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين
 
2. ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية
 
3. يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله
 
 
4. على كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره
 
5. يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب ووفق الإجراءات التى تحددها
 
6. لا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب

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