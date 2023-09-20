اليوم السابع
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الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 05:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"يديعوت أحرونوت": سرقة دبابة من قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلى

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 05:04 م
"يديعوت أحرونوت": سرقة دبابة من قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلى دبابة لجيش الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا فى سرقة دبابة ميركافا من قاعدة تدريب عسكرية للجيش الإسرائيلى قرب محور طرق "إلياكيم".

وبحسب الصحيفة فقد أبلغت وزارة الدفاع الإسرائيلية الشرطة عن الدبابة التى سرقت من قاعدة الجيش الإسرائيلى، وعند تلقى البلاغ، بدأ ضباط شرطة منطقة الساحل بإجراء عمليات تفتيش، وبعد وقت قصير، عثر على الدبابة فى ساحة للخردة.

وقالت الصحيفة إن عناصر الشرطة اعتقلت شخصين فى الأربعينيات من عمره، بشبهة السرقة.

وأضافت الصحيفة وفقا للتحقيق الأولى فى ملابسات القضية، أن الدبابة لم تكن فاعلة، وأنها سُرقت من مكان الحادث لأسباب لا تزال قيد التحقيق حتى هذه المرحلة.

وأوضحت الصحيفة أن الدبابة قديمة ولم تكن نشطة منذ عدة سنوات، وكانت تستخدم لتدريبات الجنود، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلى يمتلك مئات المركبات المدرعة من فترات سابقة والتى تنتشر أحيانًا فى مناطق إطلاق النار كأهداف للقصف.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى والمتحدثة باسم وزارة الدفاع: "فى أعقاب المعلومات التى وردت الليلة الماضية إلى وزارة الدفاع، حول دبابة مسروقة، فتحت وحدة التحقيق فى الشرطة العسكرية تحقيقا بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية".

وأضاف "الدبابة ليس لديها أى سلاح، وأنظمتها لا تعمل وكانت تستخدم كأداة ثابتة لتدريبات الجنود".


الاحتلال الإسرائيلى

اسرائيل

الشرطة الإسرائيلية

فلسطين



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