اليوم السابع
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نقابة المعلمين تناشد الرئيس السيسي بالترشح لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 04:23 م
نقابة المعلمين تناشد الرئيس السيسي بالترشح لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة خلف الزناتي نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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ناشدت النقابة العامة للمهن التعليمية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، واستكمال المشروعات القومية الضخمة التي بدأت منذ تولى الرئيس زمام الأمور في عام 2014. 
 
وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رجل المرحلة الحالية، وهو القادر على قيادة الوطن، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عهده. 
 
وأوضح نقيب المعلمين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك، وأنه رغم المؤامرات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن إلا أن نظام 30 يونيو بقيادة السيسي تمكن من التصدي لقوى الشر والإرهاب وتحملت مصر أعباء ضخمة في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفين، والتصدي لها بكل حزم وقوة، وتمكنت الدولة المصرية من دحر الإرهاب والقضاء عليه. 
 
وأضاف " الزناتي" : أن السيسي بجانب الحرب على الإرهاب تمكن من إعادة بناء الدولة، ووضع أسس ودعائم قوية للجمهورية الجديدة، والمشاريع القومية الضخمة التي بدأت في عهد الرئيس خير شاهد على ذلك وهي أكثر من أن يتم حصرها. 
 
وأكد نقيب المعلمين أن جموع المعلمين تقف صفاً واحداً خلف القائد عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأن جموع المصريين على قلب رجل واحد خلف قيادتهم السياسية لمواجهة كافة المؤامرات التي تحيط بالوطن سواء أكانت داخلية أو خارجية . 
 
وأوضح أن مطلب المعلمين للرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات القادمة نابع من شعور جموع المعلمين؛ بل وكل فئات الشعب المصري تشعر بالحاجة الماسة لترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال ما بدأه من مشروعات، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

نقابة المعلمين

الانتخابات الرئاسية

الجمهورية الجديدة

ترشح الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية



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