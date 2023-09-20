اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 04:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة العلاج الطبيعى تخاطب وزير الإسكان لتخصيص وحدات سكنية لأعضائها

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 03:48 م
نقابة العلاج الطبيعى تخاطب وزير الإسكان لتخصيص وحدات سكنية لأعضائها الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خاطب الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطلب تخصيص عدد من الوحدات السكنية بمشروعات الدولة من الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بكل من مدن ( القاهرة الجديدة – الشروق – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – برج العرب )، وأية مدن أخرى بها وحدات تخصص لأعضاء الجمعية العمومية.

 

وأكد سعد، فى خطابه، حرص النقابة العامة للعلاج الطبيعى على توثيق الصلات وربط العلاقات مع وزارة الإسكان بشكل عام بما يعود بالنفع الخالص على أعضاء الجمعية العمومية للعلاج الطبيعى، قائلا: ونعلم حجم التحديات والصعاب التى تواجهونها من أجل مسيرة التنمية والبناء أعانكم الله على حمل الأمانة وتأدية الرسالة لأن مصرنا الحبيبة تحتاج منا كل دعم وعون وترابط وتكاتف حتى يعم ويتم الاستقرار والأمان والرخاء والازدهار.

 

 
WhatsApp Image 2023-09-20 at 2.34.10 PM

 


نقابة العلاج الطبيعى

نقيب العلاج الطبيعى

الإسكان الاجتماعى

أكتوبر

أكتوبر الجديدة



الموضوعات المتعلقة

نقابة العلاج الطبيعى تدعو النقابات والأحزاب والجمعيات لدعم ترشح السيسى للرئاسة

الجمعة، 25 أغسطس 2023 04:48 م

نقابة العلاج الطبيعى: تكليف خريجي 2021 يشمل الدفعة بالكامل

الخميس، 17 أغسطس 2023 02:00 ص

نقابة العلاج الطبيعى تخاطب وزير الشباب لضم مهنتها للجنة الطب الرياضى

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 03:26 م

نقابة العلاج الطبيعى تطالب خريجى الثانوية بالاستعلام عن الكليات قبل الالتحاق بها

الإثنين، 31 يوليو 2023 12:52 م

نقابة العلاج الطبيعى تطلق وثيقة لحماية حقوق الأطفال المعاقين وذويهم خلال العلاج

الجمعة، 07 يوليو 2023 10:35 م

نقابة العلاج الطبيعى تطالب بتعديل قانون مزاولة المهنة ليتماشى مع الوقت الحالى

الجمعة، 16 يونيو 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة