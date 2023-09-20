نائب محافظ أسوان تستمع لمطالب 35 مواطناً خلال اللقاء الأسبوعى

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

استمعت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، لمطالب وشكاوى 35 مواطناً خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين، لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها وفقاً للإمكانات المتاحة، وذلك بحضور مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية، بجانب مسئولى مبادرة "الناس لبعضهم" والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وخلال اللقاء، وجهت نائب المحافظ، مدير التضامن الاجتماعى بتوفير معاشات تكافل وكرامة وتضامن اجتماعى لـ13 حالة، وذلك بعد إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة لتحديد الحالات المستحقة، بالإضافة إلى التنسيق مع مبادرة "الناس لبعضهم" والمؤسسات الخيرية لصرف المساعدات المالية العاجلة والإعانات الشهرية المؤقتة، مع صرف كراتين للسلع الغذائية لـ7 حالات لإعانتهم على سد احتياجاتهم المعيشية، بجانب توفير الأجهزة المنزلية والأثاث اللازم لتجهيز ٣ من الفتيات المقبلات على الزواج.

وفى اللقاء نفسه، كلفت نائب المحافظ، مدير القوى العامة بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لـ3 من الحالات وفقاً لمؤهلاتهم العملية ومهاراتهم العملية، مطالبةً مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ببحث 9 حالات تحتاج إلى توفير بايكات لهم ضمن السويقات الجديدة لتكون مصدر دخل لتلبية احتياجاتهم الأسرية بالشكل المطلوب.