مواعيد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية فى الدستور.. إنفوجراف

رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب، وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته حيث يمثل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية، وتُحدد فترة الرئاسة بستة سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

وحدد المواد الدستورية شروط انتخاب رئيس الجمهورية وهى:

وفقا لنص المـادة 140:

1. ينتخـب رئيـس الجمهوريـة لمـدة 6 سـنوات

2. تبـدأ مـن اليـوم التالـى لانتهــاء مــدة ســلفه

3. لا يجــوز أن يتولــى الرئاســة لأكثــر مــن مدتيــن رئاســيتين متتاليتيــن

4. تبـدأ إجـراءات انتخـاب رئيـس الجمهوريـة قبـل انتهـاء مـدة الرئاسـة بـ 120 يومـا علـى الأقـل

5. يجـب أن تعلـن النتيجـة قبـل نهايـة هـذه المـدة بـ 30 يومـاً علـى الأقـل

6. لا يجـوز لرئيـس الجمهوريـة أن يشـغل أى منصـب حزبـى طـوال مـدة الرئاسـة

وفقا لنص المـادة 143

1. ينتخـب رئيـس الجمهوريـة عـن طريق الاقتراع العام السـرى المباشـر

2. بالأغلبية المطلقـة لعـدد الأصـوات الصحيحـة

3. ينظم القانون إجـراءات انتخاب رئيـس الجمهورية