ممثل الدفاع يطالب بلجنة سباعية لفحص قاتلة طفلها بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

طالب ممثل الدفاع بالحق المدني في قضية الأم المتهمة بقتل طفلها بانتداب لجنة سباعية من الأماكن المختصة التي خصصها القانون، وذلك بدلا من اللجنة الخماسية لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

وأوضح ممثل الدفاع بالحق المدنية، خلال مرافعته أمام المحكمة، أن تقرير اللجنة الخماسية التي كانت مكلفة بفحص المتهمة أصابه العوار في كل جوانبه وجاء غير كامل وأنها تحتاح لمزيد من الفحص الإكلينكي والمتابعة من قبل مختصين، وهذا يؤكد أن التقرير غير قاطع وأن اللجنة الخماسية لم تفحص المتهمة طبيا وعلميا ولم تقابلها إلا مرتين في العيادات الخارجية، وهو ما يبطل تقريرهم.

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنها فى يوم 26 أبريل الماضى، وبدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، حتى اكتشف أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.