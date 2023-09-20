اليوم السابع
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الحادى عشر

مكتبة الإسكندرية تنظم الاجتماع السنوى لمديرى المدارس الفرانكوفونية والفرنسية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 01:01 م
مكتبة الإسكندرية تنظم الاجتماع السنوى لمديرى المدارس الفرانكوفونية والفرنسية شعار الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الأنشطة الفرانكوفونية الاجتماع السنوي الحادي عشر لمديري المدارس الفرانكوفونية والفرنسية ومديري الأقسام الفرانكوفونية بالجامعات في الإسكندرية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجارى بقاعة المسرح الصغير.
 
سيتم خلال هذا الاجتماع عرض تقرير عن أنشطة المركز للعام السابق، وطرح خطة المركز للعام المقبل. وفضلًا عن دعوة السادة المديرين، فإن المركز حريص أيضًا على دعوة السادة القناصل المتحدثين باللغة الفرنسية بالإسكندرية باعتبارهم شركاء المركز في الأنشطة التي ينظمها.
 
جدير بالذكر أن المركز سوف يحتفل أيضًا بالعيد العاشر على إنشائه، وعليه فإن المركز حريص كل الحرص على دعوة شركاء النجاح من المدربين والمحاضرين والمتدربين والرعاة والشركاء والفائزين بالمسابقات المختلفة التي ينظمها المركز للاحتفال سويًا بإنجازات المركز. وسوف يُختَتم اليوم بعرض فني للاحتفال بهذه المناسبة.
 
 
 
 

الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

المدارس الفرانكوفونية

اللغة الفرنسية



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