مصرع عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

فقد عامل حياته بإحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، حيث انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار ، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص انهارت عليه حفرة في قرية بالعياط، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عامل أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار، انهارت عليه حفرة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.