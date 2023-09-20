مصرع طفل صدمه قطار بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج طفل يبلغ من العمر 13 سنة جثة هامدة على إثر اصطدام أحد القطارات به حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.



كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد باصطدام إحدى القطارات بطفل مما نتج عنه إصابة التى أودت بحياته وتم نقل الجثة للمستشفى.

وعقب الانتقال والفحص تبين ورود بلاغا لمركز شرطة طما محررا بمعرفة قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن إصطدام القطار روسي أسوان – القاهرة بالطفل عبد الرحمن م ع ع ومقيم دائرة المركز وذلك حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاة بين مزلقان دائرة المركز ما أدى إلي وفاته وتم نقله لمشرحة مستشفي طما المركزي.

وبسؤال عم المتوفـي المدعو محمود ع ع ا 40 سنة عامل مهنى ومقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.