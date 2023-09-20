مصرع شاب سقط من علو داخل مصنع أعلاف فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي شاب مصرعه، نتيجة السقوط من علو في مدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه إلي ثلاجة حفظ الموتي، بمشرحة مستشفي المطرية، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بوصول شاب إلى مستشفي المطرية، مصاب بجروح متفرقة، إدعاء سقوط من علو، وبعد وصوله للمستشفى فارق الحياة.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع يوسف أكرم عبيد، والبالغ من العمر 14 عاما، مقيم مدينة المطرية، وسقط من علو داخل مصنع أعلاف بالمدينة.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المطرية، والتحفظ علي جثمانه داخل ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.