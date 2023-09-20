مصرع شاب تعرض لصعق كهربائى بقرية البرانقة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي شاب مصرعه اليوم الأربعاء إثر تعرضه لصعق كهربائي بقرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي بقرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء الجثة ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي فتحى أ.ف 25 عامًا، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.





