مدينة برج العرب تخصص الأربعاء من كل أسبوع لاستلام رخص الإعلانات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن مركز ومدينة برج العرب فى الإسكندرية، برئاسة اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، عن تخصيص يوم الأربعاء من أسبوع لاشتراكات وتحصيل وتسليم رخص الإعلانات بناطق المركز.

وأضاف مركز ومدينة برج العرب عبر الصفحة الرسمية للمركز، خلال منشور على الصفحة، أن اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، قرر تواجد مندوب من النموذجى بمحافظة الإسكندرية بالمركز التكنولوجى داخل مركز ومدينة برج يوم الاربعاء من كل أسبوع، لتحصيل الرسوم وتسليم رخص الإعلانات، وذلك تيسيرا على المواطنين، بدلا من التوجه إلى المركز النموذجى بمبنى المحافظة.

وعلى صعيد آخر، شن مركز ومدينة برج العرب حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة والصيدليات، برئاسة سكرتير عام المركز وبمشاركة إدارة التموين ببرج العرب، الإدارة الصحية، التفتيش الصيدلى ، مكتب العمل ببرج العرب، مكتب السلامة والصحة المهنية ، مفتش الاغذية، وجميع الإدارات المعنية بالمركز

واستهدفت الحملة، منطقة برج العرب القديم، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 2 مخالفة صيدلية، محضر عدم صحة بيئية مخالفة للقانون 38 لسنة 67، وتحصيل مبلغ الغرامات على المخالفين، وكذلك التأكد من وجود صناديق قمامة أمام المحلات.