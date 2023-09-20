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محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب.. صور

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 02:00 م
محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب.. صور محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل صور من تقدم أعمال تنفيذ محطة القومية ضمن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو لأنفاق (3B)، وذلك استعدادا للافتتاح الشهر القادم. 
 
والمرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات وتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.
 
ويجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى
 
ويمتد الجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ).
 
أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطـات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعـة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور)
 
محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب 1
محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب 

محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب 2
محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب 

محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب 3
محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب 

محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب 4
محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب 

محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب 5
محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب 

محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب 6
محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب 

محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب
محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب

 


محطة مترو القومية

مترو القومية

المترو الجديد

محطات المترو الجديدة

محطة مترو البوهى

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