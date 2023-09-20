محافظ كفر الشيخ: وضع خطة لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لدى الطلاب

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بوضع خطة لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لدى الطلاب، وتحديد الضعاف فى اللغة، والعمل على تحبيبهم فى اللغة، بمجموعة من الوسائل التعليمية، وتحديد مجموعات تقوية لرفع مستواهم اللغوي.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال تنمية مهارات معلمى اللغة الإنجليزية فى المرحلة الإعدادية، على تدريس مهارات اللغة الإنجليزية فى ضوء مشتملات الدليل الإرشادى لمعلمى المرحلة الإعدادية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، الاهتمام بمهارات اللغة الإنجليزية والاهتمام بفكرِ الطَّالب، ومهاراته فى اكتسابها، فى ضوء حرص الدولة على تنمية مهارات معلمى اللغة الإنجليزية.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن التدريب ركز على كيفية التعامل مع المنهج، والتركيز على مهارات القرن الحادى والعشرين من خلال إكساب الطلاب قيم الولاء والانتماء وإكسابهم مهارات الحياة المناسبة لعصر العولمة مع المحافظة على الهوية العربية، والتدريبات على تنمية وتأهيل المعلمين مستمر طوال العام الدراسى، وتلقت أعدادًا كبيرة تدريبات سواء فى النظام الجديد أو المرحلة الثانوية حيث يتم تدريبهم على آلية دمج التكنولوجيا فى التعلم.