محافظ قنا يشهد حصاد محصول فول الصويا ضمن مشروع استصلاح ألف فدان.. صور

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الأربعاء حصاد محصول فول الصويا، ضمن مشروع استصلاح وزراعه ألف فدان، تم زراعتهم بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا لسد الاحتياجات والفجوة الموجودة ببعض المحاصيل، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتورة أسماء أحمد حسين، المشرف على مشروعات التدوير بالمحافظة، وأشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائى، وثابت إبراهيم، مدير الغابة بالمشروعات وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ قنا، إن الهدف من زراعة محصول فول الصويا هو الوصول إلى أعلى نسب من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية التى تحقق الأمن الغذائى، فضلا عن أنه يتناسب مع نوعية التربة المُستصلحة حديثا.

وأضاف الداودى، أن الفول الصويا يعد أحد المحاصيل المهمة لاستخدامه فى إنتاج العلف الحيوانى، بما يساهم فى وفرة المعروض من العلف الحيوانى بالأسواق ومن ثم خفض سعر الطن.

وتابع الداودى، أنه تم الاستعانة بعدد من المتخصصين فى مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث إختيار التقاوى المناسبة لطبيعة التربة ودرجة الحرارة فى الصعيد، وكذلك تحديد الموعد المناسب لزراعته، وتطبيق أنظمة الرى الحديث، وتزويده بكميات ونوعيات الأسمدة المناسبة، بما يضمن تحقيق معدلات الإنتاج الطبيعية للفدان.