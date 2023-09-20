محافظ دمياط تناقش مقترحات إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظة

دمياط معتز الشربيني

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المقترحات التى انتهت إليها اللجنة المشكلة من الجهات المعنية بالمحافظة لإعادة ترسيم الحدود الإدارية بين محافظة دمياط ومحافظتى الدقهلية وبورسعيد، وذلك فى إطار قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2023 لتعديل الحدود الإدارية للمحافظات، وفى ضوء البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة.

حيث جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلى هيئة المساحة بدمياط و إدارتى التخطيط العمراني والاملاك.

وتناول الاجتماع استعراض شامل لمقترحات اللجنة بشأن التقسيم الإدارى بين محافظة دمياط ومحافظتى الدقهلية وبورسعيد، والتى تمت وفقًا للإحداثيات وعدد من المعايير، حيث تم بحث تلك المسارات المقترحة والدراسات المحددة بشأنها وطبيعة كل موقع.

وأكدت محافظ دمياط، أنه سيتم التنسيق بين الجهات المعنية ومحافظتى الدقهلية وبورسعيد، لتحقيق الصالح العام للثلاث محافظات والمواطنين، بما يساهم فى حل المشكلات القائمة والتى تتعلق بهذا الملف .