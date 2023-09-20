اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ دمياط تتابع مستجدات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 09:44 ص
محافظ دمياط تتابع مستجدات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" جانب من الإجتماع
دمياط معتز الشربيني

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تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد ، وذلك خلال اجتماع ترأسته بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعقيد دكتور  سعيد عبد الخالق ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى القطاعات الخدمية و الجهتين المُنفذة والاستشارية.. 
 
هذا وقد تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات بجميع  القطاعات ،  و كذلك خطة رصف الطرق بعد انتهاء أعمال المرافق ، وفى هذاالسياق،، ناقشت " الدكتورة منال عوض " محاور الخطة القادمة،  وذلك للبدء فى خطة الرصف بالقرى ببعض القرى ، وتحديد الجدول الزمنى الخاص بمواعيد نهو كافة الأعمال، كما بحثت مستجدات توصيل المرافق وشبكات الاتصالات والانترنت وتركيب عدادات الكهرباء والمياه إلى المجمعات الحكومية والزراعية والمنشآت الخدمية تمهيدًا لفرش تلك المجمعات و تشغيلها، و بحثت " محافظ دمياط " أيضًا آلية تخطى كافة المعوقات التى قد تبطىء نسب التنفيذ بجميع القطاعات.. 
 
فيما وقد أكدت " المحافظ " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات و دفع عجلة العمل للانتهاء من الأعمال الجارية لاستكمال محاور هذا المشروع القومى وتحقيق طفرة شاملة للقرى المدرجة بالمبادرة على كافة المستويات
 
 


 

 


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