محافظ دمياط تتابع مستجدات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد ، وذلك خلال اجتماع ترأسته بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعقيد دكتور سعيد عبد الخالق ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى القطاعات الخدمية و الجهتين المُنفذة والاستشارية..

هذا وقد تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات بجميع القطاعات ، و كذلك خطة رصف الطرق بعد انتهاء أعمال المرافق ، وفى هذاالسياق،، ناقشت " الدكتورة منال عوض " محاور الخطة القادمة، وذلك للبدء فى خطة الرصف بالقرى ببعض القرى ، وتحديد الجدول الزمنى الخاص بمواعيد نهو كافة الأعمال، كما بحثت مستجدات توصيل المرافق وشبكات الاتصالات والانترنت وتركيب عدادات الكهرباء والمياه إلى المجمعات الحكومية والزراعية والمنشآت الخدمية تمهيدًا لفرش تلك المجمعات و تشغيلها، و بحثت " محافظ دمياط " أيضًا آلية تخطى كافة المعوقات التى قد تبطىء نسب التنفيذ بجميع القطاعات..

فيما وقد أكدت " المحافظ " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات و دفع عجلة العمل للانتهاء من الأعمال الجارية لاستكمال محاور هذا المشروع القومى وتحقيق طفرة شاملة للقرى المدرجة بالمبادرة على كافة المستويات