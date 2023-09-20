محافظ دمياط تتابع استعدادات الإدارة التعليمية لاستقبال العام الدراسى الجديد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، استعدادات إدارة دمياط التعليمية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024 ، وذلك فى زيارة مفاجئة جاءت ضمن جولتها اليوم.

وفى هذا السياق،، تابعت " المحافظ " خطة الإدارة لاستقبال العام الدراسى، وأيضًا ما تم تنفيذه من أعمال صيانة بسيطة وشاملة للمدارس، والخطة الزمنية لنهو تلك الأعمال قبل بداية الدراسة، و كذلك مخطط سير اليوم الدراسى بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة ومدارس الثانوى العام والفنى، وآلية تطوير المنظومة داخل المدارس.

كما تفقدت " محافظ دمياط " أقسام الإدارة و تواصلت مع العاملين بها ،للإطلاع على منظومة العمل ، و أكدت على ضرورة الدفع بهذه المنظومة للارتقاء بالعملية التعليمية، موجهة مدير الإدارة بالمتابعة الميدانية للتجهيزات الخاصة بالمدارس التابعة للإدارة للتأكد من جاهزيتها بشكل كامل و توفير مناخ آمن للطلاب..

وخلال متابعة الانضباط الإدارى للعاملين بالإدارة الذى قامت به إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، فقد تبين خروج موظف بدون إذن تم تحويله للشئون القانونية للتحقيق.