اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد يتفقّد أعمال توسعة طريق "الدهوس _ القلمون"

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 12:42 م
محافظ الوادي الجديد يتفقّد أعمال توسعة طريق "الدهوس _ القلمون" محافظة الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال توسعة طريق الدهوس/ القلمون، ضمن جولته التفقدية بمركز الداخلة، يرافقه عددٌ من المسئولين المعنيين، حيثُ وجّه بردم البرك لإتمام أعمال التوسعة، وتخصيص طريق فرعي للنقل الثقيل، مع مراعاة أساسات الطريق لعدم حدوث هبوط أو تشققات؛ مُوجهًا مديرية الطرق والنقل بالدعم بالمعدات اللازمة لسرعة إنهاء الأعمال.
 
 وفى سياق منفصل أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين الأخيرة بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع. 
 
وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه سيتم تلقى الطلبات لمدة 4 أيام تبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء، مقدمة باسم مدير الإدارة التعليمية التابع لها المعلم، ومدون بها أسباب التظلم والمستندات الدالة على صحة ذلك، ولن يُلتفت لأى طلبات غير مرفقة بالمستندات، على أن يتم فحصها على الفور والرد خلال 24  ساعة من تقديم التظلم، لافتًا إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو يوم السبت الموافق ٢٣سبتمبر الجارى.
 
 
 
 


 

 


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