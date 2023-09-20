اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الوادى الجديد يغلق طريق تنيدة منفلوط حتى انتهاء الأعمال

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 11:48 ص
محافظ الوادى الجديد يغلق طريق تنيدة منفلوط حتى انتهاء الأعمال جانب من اللقاء
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءََا جماهيريًا مع أهالي قرى القصر بمركز الداخلة، بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ولفيفٌ من القيادات التنفيذية.
 
وناقش المحافظ مطالب المواطنين ووجه بحظر المرور على طريق تنيدة/ منفلوط حتى انتهاء الأعمال؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات ومنح رخص المباني للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط في حال عدم وجود مخالفات.
 
كما وجه المحافظ بسحب أراضي الصوب الزراعية من المشروعات غير الجادة وإعادة طرحها والالتزام بالمجموع المحدد للقبول بالمدارس دون استثناءات، واللجوء للقرعة في حال توافر أماكن إضافية وتساوي المجموع.
 
 
 
 


 

 


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