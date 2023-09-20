محافظ الوادى الجديد: نحظى بوفرة في إنتاج المحاصيل عالية الجودة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتطور موقف مشروعات الاستثمار الزراعي المختلفة، وجودة بشائر الإنتاج التي اطّلع عليها.

جاء ذلك خلال تفقّده كبرى مشروعات الاستثمار الزراعي بأبو منقار بالفرافرة، يرافقه لفيفٌ من التنفيذيين المعنيين.

تفقّد المحافظ عددًا من مشروعات الاستثمار الزراعي المتميزة المُقامة على نحو 12 ألف فدان، والتي تضم محاصيل متنوعة مثل: (الزيتون، الليمون، المانجو، الفول سوداني، الذرة، البطاطا)، كما تشتمل على مصنع لتعبئة وتغليف البصل، بالإضافة لإنشاء مجمع صناعي ومركز ميكنة زراعية متكامل، وهو ما يأتي ضمن جهود التوسع في الرقعة الزراعية بالمنطقة.

كما تفقّد محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز الفرافرة، مشروع استثمار زراعي متميز بأبو منقار لإنتاج نخيل المجدول، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لزراعة 2,5 مليون نخلة، والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة، يرافقه لفيفٌ من التنفيذيين المعنيين.

أشاد المحافظ ببشائر الإنتاج من تمر المجدول، بالمشروع الذي يُقام على مساحة 1000 فدان بنظام الري المطري، مُثمنًا جهود القيادة السياسية للنهوض بزراعة النخيل في المحافظة وتطوير محصولها الاستراتيجي الأول، والتوسع في زراعة الأصناف ذات العائد الاقتصادي المرتفع لفتح الأسواق التصديرية.