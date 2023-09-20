محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الجولات لمتابعة الاستعدادات النهائية للعام الدراسى

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد بمدرسة طه حنفى المليجى الإعدادية بنين بحى شرق وتابع التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والملاعب والمعامل المختلفة وانتهاء أعمال الصيانة.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه للعملية التعليمية والأنشطة المدرسية الصفية واللاصيفة بجميع مدارس المحافظة الحكومية، والرسمية والخاصة، ورافقه خلال التفقد عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، وسيد الشريف مدير مركز المعلومات ووحدة التواصل والدعم بمديرية التربية والتعليم وعبداللطيف فضالة رئيس حى شرق.

بدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم لمدرسة طه حنفى المليجى الإعدادية بنين بتفقد أعمال التطوير والصيانة بالمدرسة وتابع تجهيزات الوسائل التعليمية وغرف الأنشطة المدرسية، والفصول الدراسية كما تفقد بعض المعامل المتنوعة بالمدرسة واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة لأعمال التجميل التى تمت بها استعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد وشاهد أعمال التشجير وزراعة الأشجار المثمرة "التين والزيتون والليمون" والمساحات الخضراء بها مشيدًا بالأعمال التى تمت وخلق مساحات خضراء كمتنفس للطلاب والمعلمين ضمن المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة كما تفقد المحافظ ومرافقوه معرض المشغولات الفنية واليدوية بالمدرسة والذى يضم أعمال الطلاب والمعلمين بالمدرسة من وسائل تعليمية ومشغولات فنية متميزة فى كافة المجالات.

وفى نفس السياق افتتح المحافظ المعرض الدائم لتكنولوجيا الصناعة بمقر مدرسة طه حنفى المليجى الإعدادية ثم تفقد أقسام المعرض من منتجات ومشغولات يدوية وصناعية تمثل منتجات مدارس المحافظة كما تفقد قسم منتجات أشجار البيئة ومنتجات صديقة للبيئة مشيدًا بالأعمال الفنية والمنتجات والمشغولات التى تتميز بالدقة كما تفقد ورشة تصنيع الأعمال الفنية واللوحات للأطفال والتى يشرف عليها مدربين ومعلمين بمديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ، خلال الزيارة على دعمه الكامل لمراكز التدريب التى تهدف إلى تدريب الطلاب على تصنيع المنتجات الفنية وتساهم فى صقل خبراتهم ومواهبهم فضلا عن تنظيم معارض مستمرة لعرض منتجاتهم وتسويقها وخلق روح من التنافس بين الطلاب.

و استمع المحافظ إلى عرض فنى لبعض الأغانى الوطنية للطلاب والطالبات موجهًا لهم الشكر على تميزهم وبراعتهم الفنية كما قام بتوزيع عددًا من الحقائب والأدوات المدرسية على بعض الطلاب والطالبات الذين شاركوا فى عرض بعض الفقرات الفنية تقديرًا لهم.

وأشاد المحافظ خلال الجولة بأعمال التشجير بالمدرسة مطالبًا بتعميم أعمال تشجير المدارس بكافة الإدارات والمنشآت التعليمية بمشاركة قيادات وطلاب المدراس والعاملين بها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة تعميقًا لقيم الولاء والانتماء والحفاظ على البيئة من التلوث مشيرًا إلى أن جميع الإدارات التعليمية استعدت لاستقبال العام الدراسى الجديد ونهو كافة أعمال الصيانة لافتًا إلى أن إجمالى المدارس التى تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى مبادرة "حياة كريمة" بلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم فى الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالى عدد فصول 1227 فصل دراسى لافتًا إلى أن إجمالى مشروعات المدارس التى تم تنفيذها بمحافظة أسيوط فى الفترة من 1/7/ 2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بلغت 495 مدرسة بإجمالى عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه حرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال التعليم.

ووجه محافظ أسيوط قيادات مديرية التربية والتعليم بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد بكافة مدارس قرى ومراكز المحافظة ومتابعة سد احتياجات المدارس من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس فى كافة التخصصات الدراسية مؤكدًا على استمرار زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة والمدن الجديدة لتفقد الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديدة والتأكيد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسى بالإضافة إلى التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية والمدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطهير خزانات المياه بصفة مستمرة والحفاظ على نظافة دورات المياه وجميع الحجرات والفصول والمعامل وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة والتأكيد على ترديد النشيد الوطنى بصفة يومية بمشاركة طلاب وقيادات المدرسة تعميقًا لقيم الولاء والانتماء وشرح المشروعات القومية والتنموية التى تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة والنظافة بالمدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد ومراجعة كافة التجهيزات بالمدارس الجديدة التى ستدخل الخدمة هذا العام والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية وتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على كافة المدارس والمنشأت التعليمية مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعى بين الطلاب والمعلمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بتلك المؤسسات.