مايا مرسى تستعرض جهود المجلس القومى للمرأة فى مجال التوعية

كتب محمود راغب

زارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بهدف تعزيز سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير الى اللواء هشام آمنة لتعاونه المثمر ودعمه للمجلس وفروعه بالمحافظات، كما وجهت الشكر الى جميع السادة المحافظين أيضًا على مساندتهم للمجلس وفروعه بالمحافظات، مؤكدة حرص المجلس على وجود مقر له يمثل "بيت للمرأة المصرية" فى جميع المحافظات، وذلك تزامنًا مع العصر الذهبي للمرأة المصرية والذى شهد حصولها على الكثير من الحقوق.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس في ملف تمكين وحماية المرأة عبر المشروعات والبرامج المتنوعة التي يطلقها في جميع المحافظات، وتطرقت إلى جهود المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

و أكدت أن المجلس يولى اهتماما كبيرا بمحور التوعية باعتباره محور متقاطع مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وقد شهد هذا المحور تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية عبر جهوده في الحملات على الارض وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ، وأشارت الى حملات طرق الأبواب التي يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية بهدف توعية المرأة بحقوقها وبجهود الدولة في الملفات المختلفة، لافتة الى حملة طرق الأبواب الأخيرة التي تحمل عنوان" بلدي أمانة "، وتستهدف رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية، و تعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدي لها ، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء وحب الوطن ،مؤكدة أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث في التصدي لكافة الأزمات التي يمر بها الوطن.

فيما أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالدور الهام الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة علي أرض المحافظات فيما يخص دعم جهود الدولة والحكومة في خدمة المرأة والأسرة المصرية .

وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود الدكتورة مايا مرسي للنهوض بوضع المرأة المصرية في مختلف مجالات عمل المجلس ، لافتاً الي ان المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد وزير التنمية المحلية علي الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لتمكين المرأة المصرية في ظل إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ، مشيراً إلي أن اهتمام الوزارة بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة علي أرض القري والمدن المصرية عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر عبر برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية بالإضافة إلي المبادرة التي أطلقتها الوزارة في احتفالية يوم المرأة المصرية عام 2021 لدعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القري وتمكين المرأة اقتصاديا وتسويق منتجاتهن والترويج لها داخليا وخارجيا .

كما أشار اللواء هشام آمنة إلي أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في مجالات عمل الإدارة المحلية بالوزارة والمحافظات وتوليها العديد من المناصب القيادية خلال الفترة الأخيرة في عدد كبير من المحافظات بإلإضافة إلي الديوان العام للوزارة .